Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Randers karşılaşması için Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Danimarka’nın Aarhus kentine uçtu. Sarı-kırmızılılar son antrenmanını bugün müsabakanın gerçekleşeceği Randers Stadyumu’nda TSİ 19.00’da yapacak.

GALATASARAY’IN İLK 11’İ BELLİ OLDU

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

Galatasaray’ın Randers karşısındaki ilk 11’i belli oldu Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Danimarka ekibi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu. Brezilyali futbolcu Marcao sarı kart cezasından dolayı kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray, St Johnstone'ı 4-2 yenerek tur atladı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone'a konuk oldu. İskoçya'da oynanan maçı sarı kırmızılılar 4-2 kazanarak tur atladı.

Galatasaray, Victor Nelsson'u KAP'a bildirdi Galatasaray, Victor Nelsson transferini KAP'a bildirdi. Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı kırmızılar detayları da paylaştı...