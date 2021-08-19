Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manolis Siopis de “Fırtına”ya kapıldı. Bu sezon Gervinho ve Bruno Peres ile başlayan transfer furyasına devamında Marek Hamsik, Koita, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz ve Cornelius katılmıştı. Ve yönetim Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda Alanyaspor’un Yunan orta saha oyuncusu Siopis’in işini bitirdi. Önce kulübünden izin alınarak futbolcu ile görüşüldü ve ‘evet’ cevabı alındı. Devamında da kulübüyle bonservis pazarlığı başladı.

İki takviye daha

Alanya, 2019’da 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında aldığı ve 2022’ye kadar mukavele imzaladığı 27 yaşındaki oyuncusu 1 milyon avro (üç taksit) bedelle Trabzonspor’a sattı. Ve anlaşmaya Alanya için bir sonraki satıştan yüzde 20’lik pay eklendi. Dün akşam Trabzon’a giden Siopis'e de oynadığı her sezon başına 700 bin avro garanti ücret ödenecek. Karadeniz temsilcisi, bir stoper ve bir de sol bek takviyesiyle bu sezonun transferini noktalayacak.

ABDULLAH AVCI:

Fantastik bir takım

∂ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İtalya'nın fantastik takımı Roma'yı ve fantastik hocasını (Mourinho) ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Millî düzeyde 20 oyuncuları var. 3-2-5'i iyi uyguluyorlar. Biz de her rakibe farklı hazırlanıyoruz. Sabırlı oynayacağız" açıklaması yaptı.