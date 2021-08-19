Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

Giresunspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı futbolcu Marcao tartışma yaşadığı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı.

Marcao, VAR incelemesi sonrası oyundan atıldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyona gireni ilk kez görüyorum. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem kıymetlimiz" dedi.

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında bugün karar verileceğini açıkladı.

Köksal Ünlü, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılan işle ilgili bir ceza olacak. Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik. Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar yüzde 99 bugün açıklanacak. Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir" açıklamasında bulundu.

Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Aile içinde hallederiz “Bu bir aile meselesidir. Biz teknik direktörümüzle, kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse G.Saray üzerinden racon kesmesin”

Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Fatih Terim yönetime rapor sundu: Marcao'nun durumu belli oldu Yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Brezilyalı oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı. Yönetmelik gereği savunması alınacak Marcao'ya büyük de para cezası geliyor.

Marcao saha ortasında Kerem'i yumrukladı Daha önce Halil Dervişoğlu'nu tokatlayan sarı kırmızılı takımın stoperi Marcao bu defa daha ağırını yaptı.