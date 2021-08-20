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Galatasaray - A. Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
20.08.2021 - 17:04 | Son Güncelleme: 20.08.2021 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray - A. Hatayspor mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : galatasaray,
800437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/800437.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
ALTAY
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
3
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
1
1
0
0
1
3
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
1
1
0
0
1
3
07
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
1
0
0
1
3
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
0
1
0
0
1
10
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
1
0
1
0
0
1
11
GÖZTEPE A.Ş.
1
0
1
0
0
1
12
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
1
0
0
1
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
14
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-1
0
17
GZT GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-3
0
19
YUKATEL KAYSERİSPOR
1
0
0
1
-3
0
20
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
20.08.2021 20:30
Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor A.ş.
21.08.2021 19:15
Kasimpaşa - Gzt Giresunspor
21.08.2021 19:15
Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük
21.08.2021 21:45
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Beşiktaş
21.08.2021 21:45
Alanyaspor - Altay
22.08.2021 19:15
Konyaspor - Başakşehir
22.08.2021 21:45
Fenerbahçe - Fraport Tav Antalyaspor
22.08.2021 21:45
Göztepe - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
23.08.2021 19:15
Trabzonspor - Sivasspor
23.08.2021 21:45
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
3
3
02
EYÜPSPOR
1
1
0
0
2
3
03
MENEMENSPOR A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
1
0
0
2
3
05
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
1
1
0
0
1
3
06
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
1
3
07
ADANASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
08
ALTINORDU
1
0
1
0
0
1
09
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
0
1
0
0
1
10
BURSASPOR
1
0
1
0
0
1
11
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
1
0
0
1
12
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
13
YILPORT SAMSUNSPOR
0
0
0
0
0
0
14
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
16
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
20.08.2021 20:30
Yilport Samsunspor - Balikesirspor
21.08.2021 19:15
Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
21.08.2021 21:45
Altinordu - Tuzlaspor A.ş.
21.08.2021 21:45
Adanaspor - Gençlerbirliği
22.08.2021 17:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Menemenspor A.ş.
22.08.2021 17:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Istanbulspor
22.08.2021 19:15
Ankaragücü - Kocaelispor
22.08.2021 21:45
Manisa Futbol Kulübü - Denizlispor
23.08.2021 19:15
Erzurumspor - Bursaspor