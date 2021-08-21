Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth, derin izler bırakarak Trabzonspor’dan ayrılmıştı. Bordo mavililer, Crystal Palace’tan 375 bin avroya kiralayıp, 11 milyon avroya Leipzig’e gönderdiği yıldızdan büyük maddi kazanç elde etse de Norveçlinin yerini bir türlü dolduramamıştı. Bu sezon transferin en çok konuşulan isimlerinden olan Karadeniz ekibi, Sörloth’u unutturacak bir ismi de kadroya katmayı başardı; Danimarkalı Andreas Cornelius…

Yıldızı parlayacak

Trabzonspor’un Parma’dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, bordo mavili formayla ilk golünü Avrupa kupası maçında Mourinho’nun çalıştırdığı Roma’ya atmayı başardı. Hem de Sörlothvari bir kafa vuruşuyla. Oyunu ve stiliyle Sörloth’u unutturacak bir oyuncu profili çizen 1,93’lük kule, kulüp takımıyla 11 maç aradan sonra da golle buluştu. 28 yaşındaki oyuncunun da tıpkı Sörloth gibi bordo mavili formayla yıldızını yeniden parlatması bekleniyor.

AVCI’DAN LİG HATIRLAMASI

İlk hedef Sivas

∂ Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı’dan oyuncularına lig uyarısı geldi. Roma ile oynanacak rövanş maçı öncesi ligde Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Avcı “Bu maçı kazanıp Roma’ya moralli gidelim. Bizim için en önemli maç, ilk oynayacağımız maçtır” diye konuştu.

Sahne Cornelius’un! Bordo mavili camianın ‘Yeni Sörloth’ olarak gördüğü Andreas Cornelius ilk maçına Malatya’da çıkacak