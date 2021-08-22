Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ne maç, ne oyun, ne futbol ne de futbolla alakalı herhangi bir şey... Hepsi unutuldu N'Sakala kaldı akıllarda. Maçın 70. dakikasında bir anda yere yığılan başarılı oyuncu herkesi korkuttu. Neyse ki bilincinin açık olduğu öğrenildi ve oyuna devam edildi. Maça gelirsek, Gaziantepspor 3-5-2 ile başlayıp ortada Beşiktaş'a sağladığı sayısal üstünlüğün yanı sıra savunmaya geçince de beşli set kurdu.

İlk yarıda tek şut

Böylece ilk yarıda siyah beyazlılar oldukça etkisiz bir görüntü çizdi. Saat gece 10'u geçmesine rağmen 30 derece sıcaklık ve bozuk zemin de Beşiktaş'ın alışılmış oyununu sergilemesini engelleyen faktörlerdendi. Sanki sahadaki oyuncular da ikinci yarıda Batshuayi ve Alex'in girmesini bekler gibiydi siyah beyazlılarda. Karşılaşmanın ilk yarısında kaleyi bulan tek şut Ghezzal'ın uzaklardan kalecinin kucağına gönderdiği toptu.

Konsantrasyon kaybı

İkinci yarıda oyuna giren Larin hemen etkisini gösterdi ve beş dakika içinde üç pozisyona girdi. Baskı iyice artınca Sergen Yalçın ağır silahları devreye soktu. Alex, Batshuayi ve Töre oyuna girdi. Bu arada büyük beklentilerin olduğu Ghezzal geçen haftada olduğu gibi etkisizdi ve 67'de oyundan çıkarıldı. N'Sakala'nın rahatsızlığından sonra iki takım da konsantrasyon sıkıntısı yaşadı. 90+3'te Jefferson inanılmaz bir gol kaçırdı ve maç başladığı gibi bitti.

ADALETLİ SONUÇ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından "N'Sakala iyi. Sahalarda yaşansın istemediğimiz olaylar ama olabiliyor" derken, "Çalışıyorlar transfer için. Tahminim iki oyuncu daha alma planımız var. Bilmiyorum alabilir miyiz... Ekonomik durumlar, oyuncuların durumları nedir bilmiyorum. Transfer etmek zorundayız" sözlerini kullandı.

Yenilere zaman lazım

Maça değinen Sergen Hoca, "İstediğimiz seviyede değiliz. İkinci yarının başında iyiydik. Onlar da maç sonunda iyiydi. Beraberlik adaletli gibi oldu" vurgusu yaparken, "Alex 6-7 aydır oynamıyor. Kolay değil. Gelecek hafta oynayacak. Sonra hazırlık maçında oynayacak. Fizik olarak yukarı çıkacak. Batshuayi de öyle" şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, Gaziantep FK maçının 70. dakikası sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Batshuayi resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Chelsea'ye 150 bin Avro kiralama bedelinin yanı sıra, futbolcunun 3 milyon 165 bin Avroluk garanti ücretini ödeyecek.