Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun, Bursaspor'dan gelen teklifi de reddettiği öğrenildi.

Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" açıklamasında bulundu.

MUSTAFA ER İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı. Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ve Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibinde antrenörlük için geçmiş ancak bir anlaşma sağlanamamıştı.

Ümit Özat'tan şaşırtan Emre Belözoğlu paylaşımı Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç teknik hocaya destek çıktı. Özat, Belözoğlu için "Bu sene de devam etmeliydi" ifadesini kullandı.