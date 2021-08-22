Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Mert İlbars, Polonyalı Aslanbek Salimov'u 8-0 yenerek bronz madalyayı kazanmaya hak kazandı.



MERT, POLONYALI SALİMOV'U 8-0'LA DEVİRDİ

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen şampiyonada Ankara TKİ sporcusu Mert İlbars, ilk turda Gürcü rakibi Dimitri Khachidze'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İranlı Sayed Murad İsmaili'ye yenilen Mert İlbars, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj yapma hakkı elde etti.

İlk repesaj maçında Avrupa şampiyonu Bulgar Armen Edmond Nazaryan ile karşılaşan Mert, rakibini 6-1 yendi. Bir sonraki turda Kazakistan'dan Nursultan Bazarbayev'i mağlup eden milli güreşçi, son karşılaşmasında da Polonyalı Aslanbek Salimov'u 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Hamza, dünya şampiyonu oldu Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Grekoromen Stilde ağır sıklette yarışan ve finalde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov'u yenen Muhammed Hamza Bakır, dünya şampiyonu olmaya hak kazandı.