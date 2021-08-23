Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor, yarın Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç öncesi Trabzon kafilesinde Yunan futbolcu Dimitrios Goutas yer almadı. Bunun üzerine Sivasspor, Goutas ile alakalı bir açıklama metni yayımladı.

"PCR TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Dimitrios Goutas ile ilgili metinde şu ifadelere yer verildi:

“Dimitrios Goutas’e yapılan Covid-19 PCR testinde sonucu pozitif çıkmıştı. Karantinanın 8. gününde kendisine yapılan PCR testi negatif olarak sonuçlandı ve oyuncumuzun herhangi bir semptom göstermemesi nedeniyle takım doktorumuzun kararıyla takımımızla birlikte idmanlarda yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara çıkması için verilen sürenin tamamlanmaması nedeniyle sporcumuz Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilememiştir. Dimitrios, Süper Lig’in 3. haftasında sahamızda oynayacağımız Göztepe maçı ile birlikte yeniden sahalara dönecektir.”

Rıza Çalımbay Trabzonspor’a karşı 33’üncü randevusuna çıkacak Süper Lig’de yarın Trabzonspor’la konuk olan DG Sivasspor, hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 32 maçta sadece 11 galibiyet ala bildi.