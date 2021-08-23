Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, önemli eksiklerine rağmen kazanma alışkanlığını sürdürmek istiyordu. Antalya ise ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretini dindirme arzusundaydı. Vitor Pereira, Helsinki deplasmanını da düşünerek kadroda önemli değişiklikler yapmış, sadece Zajc’ı değil, Mesut Özil’i de kızağa çekmiş, Valencia’yı da yedek soyundurmuştu. Ve Ersun Yanal…

Golle başlıyordu

Buruk ayrıldığı Fenerbahçe’den geçen sezon Antalya ile Kadıköy’de 1 puan alan Ersun Hoca, bu sefer fazlasını istiyordu. Ki emeline neredeyse maç başlarken ulaşacaktı. Ama ilk dakikada hızlı gelişen atakta Altay, Güray’ın sert şutunu önleyerek şokun önüne geçti. Topun kanatlardan aktığı bu dakikalarda orta sahalar tamamen oyundan düşmüştü. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. İlk bölümden gol çıkmadı.

Valencia ateşledi

İkinci yarıda tempo artıran Fenerbahçe, önce Osayi sonra Kim’le gole yaklaştı. Ancak ilk pozisyonda Boffin kalesinde devleşirken, Kim’in kafa vuruşunda Güray topu çizgiden çıkardı. Baskısını artıran sarı lacivertliler, Antalya kalesini ablukaya aldı, etten duvarı yıkan vuruş 89’da Zajc’tan geldi: 1-0. Uzatmalarda Antalya’nın penaltı beklediği pozisyonda top döndü Valencia, Mesut’un ‘al da at’ pasıyla fişi çekti: 2-0.

YEDEK KATKISI

Yerinde hamleler

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, sonradan oyuna dahil olan futbolcular Miha Zajc ile Enner Valencia kaydetti. Bu durum Vitor Pereira'nın maçı okuması ve yerinde hamle yapması açısından olumlu bulundu. İki futbolcu da büyük sevinç yaşadı.

16'LIK YILDIZ ADAYI

Arda asist yaptı

Avrupa maçında Helsinki önünde oyuna giren F.Bahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler dün de ikinci yarıda şans buldu ve Zajc'ın golünde pası veren isim oldu. Sarı lacivertli takımda genç yaşta ilk asistini yapan futbolcu tebrik yağmuruna tutuldu.

ALTAY BAYINDIR:

Böyle devam

F.Bahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, "Bizim için önemli bir maçtı. Mutluyuz. İnşallah böyle devam ederiz. Taraftarımızla beraber ilk iç saha maçıydı. Çok şükür kazandık. Emek veren herkese armağan olsun. Yolumuz uzun. Çok çalışmalıyız" dedi.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Bayram yeri gibi

∂ F.Bahçe'de 90 dakikanın ardından büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar futbolcuları bağrına basarken soyunma odası bayram yerini andırıyordu. İlk golü atan Miha Zajc, "Zor bir maçtı. Başından itibaren zor bir maç olduğunu söyleyebilirim, rakibimiz iyi oynadı ve iyi mücadele etti. Biz de son ana kadar bir savaş verdik sahada. Dolayısıyla, çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Mesut çok zeki

∂ İkinci golü atan Enner Valencia ise, "Gerçekten çok mutluyum takımımın 3 puan almasına yardım ettiğim için. Bu maçta oynamayı çok istemiştim. Taraftarımızı mutlu etmek için, sezon sonunda şampiyonluk hediye etmeliyiz. Buraya geldikleri her maçta onları sevindirmeliyiz. Benim golümde Mesut'un zekasını biliyordum. Bana dokunmak kaldı" diye konuştu.