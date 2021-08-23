Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Avrupa’da yoluna devam etmek için mücadele veren Galatasaray, Randers karşısında aldığı 1-1’lik skorun yanı sıra oynadığı oyunla da eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Bugün ligde Hatay’ı misafir edecek sarı kırmızılılarda, Fatih Terim Danimarka deplasmanında yaptığı rotasyona benzer bir değişimi Hatay karşısında da yapmaya hazırlanıyor. Kurallar gereği Avrupa maçında oynayamayan Cicaldau’ya formayı verecek olan tecrübeli teknik adam lisansı çıkan Nelsson’u da ilk on bire yazdı.

Hata istemiyorum

Terim oyuncularından sadece üç puan beklemediğini ve iyi oyun da istediğini söyledi. Fatih Hoca maç toplantısında ‘’Bu sene ciddi bir kabuk değişimi yapıyoruz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var. Daha da hareket olacak. İyi çalışıyoruz, amacımız şampiyonluk olduğu kadar geleceğinde adımlarını atmak. Bu yolda beklentimiz sadece galibiyetler almak değil. Etkili, iyi futbolda da oynamak. Hatay karşısında, Galatasaray gibi oynamanızı bekliyorum” diyerek uyarılarını yaptı.

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