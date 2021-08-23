Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun başlaması ile birlikte transfer sürecinin de sonuna yaklaşıldı. 8 Eylül'den önce eksiklerini tamamlamak isteyen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yönetime forvet isteğini iletti.

Sarı kırmızılı yönetim, Terim'in isteği doğrultusunda daha önce ismi ezeli rakipleri Beşiktaş ile birlikte sıkça anılan İngiliz santrfor Chuba Akpom için düğmeye bastı.

MİDDLESBROUGH'A TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki ingiliz santrfor için Middlesbrough kulübüyle iletişime geçtiği ve teklif yaptığı iddia edildi. Sarı kırmızılıların ilk olarak kiralama seçeneğini gündeme getirdiği ancak İngiliz yöneticilerin bu seçeneği kabul etmediği, iki kulüp arasındaki görüşmelerin gün boyu devam ettiği öğrenildi.

YILDIZI PAOK'TA PARLADI

Atletik özellikleriyle dikkat çeken Akpom, Arsenal'den transfer olduğu PAOK'ta Pelkas ile birlikte şampiyonluk yaşamış, sonrasında Middlesbrough takımına transfer olmuştu. (Takvim)