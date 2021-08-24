Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray sezonun ilk iç saha maçına zemin çalışması sebibiyle Olimpiyat Stadı’nda çıktı. Geçen sezonun flaş takımı Hatay karşısında sarı kırmızılar adeta kâbus gibi bir başlangıç yaptı. Daha ikinci dakikada Luyindama sarı kart görürken üçüncü dakikada ise Lobzhanidze’nin golüyle geri düştü. Hızlı Hatay atakları karşısında zorlanan Aslan oyuna yavaş yavaş dengeyi getirirken önce Feghouli ile beraberliği, son anlarda ise Luyindama’nın kafa vuruşuyla galibiyeti kopardı.

Eksik organizasyon

Randers maçında oynadığı futbolla çok eleştirilen Galatasaray dün gece daha istekli gözüktü. Çok gol fırsatı yakalamasına rağmen Cimbom’un en büyük eksiği hücum yollarında yaşadığı organizasyon yetersizliğiydi. Zaten ilk çalışılmış atağında golü de buldu. Ancak buna rağmen son dakikalara kadar galibiyeti kovalayan sarı kırmızılar 88’de istediği golü duran toptan bulmayı başardı. Terim'in takımı kötü oynamasına rağmen ligde ikide iki yaptı.

Oyuncular jet-lag oldu

Son anda gelen Luyindama'nın golünde büyük sevinç yaşayan Fatih Terim, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. "İnanın bana bazılarımız jet-lag oldu. İskoçya, Giresun, Danimarka'ya gidiyorsunuz. 30 derece sıcaklık farkı, 1-2 saat farkı, 3 günde 1 oynuyoruz" diyen Hoca, "Buna rağmen bu takım 75 dakika bu oyunu oynuyorsa galibiyet hakkıdır" sözlerini kullandı.

A planı, B planı...

"Oyuncularım pes etmedi, etmemeleri de lazım. Daha iyi oynayacağız, herkes emin olabilir" vurgusu yapan Terim, "Bu 3 puan çok değerli. 75 dakika hangi düşüncemiz, hangi planımız varsa onu oynamaya çalıştık ve de iyi oynadık. Oradan sonra ikinci santrforu ve Ömer'i alınca, biraz daha değişik oynamaya başladık. B planımızdı bu. Şükür kazandık" dedi.

'Boss' geri döndü

Gecenin adamı olan Luyindama maçın ardından çok mutluydu. Takımdan gönderilmesi gündeme gelen stoper, "Golü attım ama bugüne gelene kadar çok çalıştım, kendimden çok şey verdim ve bu gol geldi. Transferde adım geçiyor olabilir ama ben Galatasaray'da devam edeceğim. 'Boss' geri döndü" dedi.

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