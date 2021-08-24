Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de transfer dönemi tüm heyecanıyla sürüyor. Transferde taraftarın büyük beklenti içinde olduğu Galatasaray yönetimi, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Morutan tamam Sarı kırmızılı kulübün bonservis bedeli olarak 5,7 milyon avro ödeyeceğini öne süren Rumen isim, bunun 4,2 milyonunun peşin, kalan 1,5 milyonun ise UEFA gruplarına kalınması hâlinde ödeneceğini duyurdu

Fatih Terim'den Morutan transferi açıklaması Teknik Direktör Terim, Morutan'ın çok beğendiği bir oyuncu olduğunu, fakat söz konusu futbolcunun ücretinin gerektirdiği seviyelere ulaşamayacaklarını söyledi.

Morutan dünden razı Steaua Bükreş’in 22 yaşındaki orta sahası “Galatasaray’a transfer olursam çok mutlu olurum” dedi. Başkan Becali 10 milyon avro istedi, Aslan ise 8’i gözden çıkardı.