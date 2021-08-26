Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, uluslararası spor arenasında ülkemizi onurlandırmaya devam ediyor. Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda yarışan sporcularımız turnuvanın ikinci gününde; 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanma başarısını gösterdi.

GÖRKEM ALTIN, AYSEL BRONZ, CEREN İSE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı.

Ümit erkekler kategorisinde 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık, bronz madalya elde etti.

Yıldız kızlar kategorisi 59 kiloda Ceren Çetinel, gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

Milli cimnastikçiler, 13 madalya kazandı Milli cimnastikçileri Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda 13 madalya kazandı.

Milli okçulardan 3 madalya Milli sporcularımız, Dünya Gençler Açık Hava Okçuluk Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.