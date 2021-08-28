Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray son olarak Morutan’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Sarı kırmızılılar UEFA gruplarına 2 Eylül’de listeleri vermeden ilk on bir seviyesinde iki ismi daha renklerine katmak amacında. Ancak şu ana kadar dokuz resmi transfer yapan Aslan kadrosundan da bazı yıldızları yollamak zorunda. Gidecek listesinin en başında da Radamel Falcao var. Burak Elmas’ın açıkladığına göre Kolombiyalı yıldızın Cimbom’a senelik maliyeti 9,5 milyon dolar yani yaklaşık 8 milyon avro.

Aradaki farkı ödeyin

Geçtiğimiz haftalarda oyuncunun menajerine Falcao’ya kulüp bulması talimatı verilmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine sözleşmesinin son senesindeki 35 yaşındaki yıldız, uzun süredir kendisiyle ilgilenen Inter Miami ile görüşmelere başladı. Amerikan takımıyla prensipte anlaşan Falcao, Galatasaray’dan aradaki ücret farkını talep ediyor. Eğer Aslan bu noktada Falcao ile uzlaşma sağlayabilirse birkaç gün içinde hem yabancı kontenjanında hem de harcama limitinde önemli bir yer açmış olacak.

Elmas’a 45 gün ceza

PFDK, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. Fenerbahçe'ye de 100 bin TL para cezasının yanında, Alper Pirşen ve Selahattin Baki'ye para cezaları verildi.

VESTERGAARD SAKATLANINCA

Nelsson’a millî davet

Galatasaray’ın, yeni transferi Victor Nelsson’a millî davet geldi. Hatay maçında ilk defa sarı kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu, sakatlanan Jannik Vestergaard’ın yerine Danimarka’nın aday kadrosuna dâhil edildi.

KARAR VERİLDİ

Cengiz’e ihraç yok

Burak Elmas yönetimi, geçtiğimiz haziran ayında yapılacak seçimi iptal kararına imza atan eski başkan Mustafa Cengiz ve altı yöneticiyi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Disiplin Kurulu oy birliğiyle bu talebi reddetti.

Terim'in Falcao kızgınlığı G.Saray'ın teknik patronu, "St. Johnstone İstanbul'da beni şaşırtmamıştı. Sanırım rövanş maçı da öyle geçecek" derken dirençli bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Falcao'nun sakat geçirdiği gün sayısı ortaya çıktı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, dün yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle katılamadı. Adeta 'sakatlık sezonunu' açan Falcao'nun, 235 gün takımdan uzak kaldığı belirlendi.