Maçtan dakikalar
(ikinci yarı)
47. dakikada Muhammed Gümüşkaya’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Valencia’nın şutu kalecinin son anda müdahalesiyle kornere çıktı.
51. dakikada Altay ceza sahasının sol çaprazında topla birlikte rakiplerini tek tek geçen Ferdi Kadıoğlu, ceza yayının sol köşesinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
55. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun soldan verdiği ara pasta kale önünde topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
(İlk yarı)
18. dakikada Marcel Tisserand’ın sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Osayi Samuel, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
26. dakikada Cesar Pinares’in soldan pasında topla buluşan Naderi, kaleci Altay’ı geçemedi.
43. dakikada Osayi Samuel’in sağdan çaprazdan verdiği pasta kale önünde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya topu auta attı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx
Altay: Mateusz Lis x, Mohammad Naderi xx, Eric Björkander x, Murat Akça xx, İbrahim Öztürk xx, Cebrail Karayel xx (Eren Erdoğan dk. 83 ?), Andre Poko x (Marco Paixao dk. 87 ?), Cesar Pinares x (Serge Arnaud Aka dk. 58 x), Khaly Thiam x, Leandro Kappel x (Martin Rodriguez dk. 58 x), Daouda Bamba x (Ahmed Rayyan dk. 58 x)
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Zeki Yıldırım, Thaciano
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Min-Jae Kim xx (Serdar Aziz dk. 67 x), Nazım Sangare xx, Marcel Tisserand xx, Attila Szalai xx, Jose Sosa xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Luiz Gustavo xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Mert Hakan Yandaş dk. 77 x), Enner Valencia xx (Mbwana Samatta dk. 63 x), Bright Osayi-Samuel xx (Miha Zajc dk. 77 x)
Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Melih Bostan
Teknik Direktör: Vitor Pereira
Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 51), Valencia (dk. 55) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)