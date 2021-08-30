Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’da defterini Jose Mourinho’nun Roma’sı karşısında kapatan ve lige odaklanan Trabzonspor, Karadeniz derbisinde deplasmanda misafir olduğu Giresunspor’u, sezona harika bir başlangıç yapan Anthony Nwakaeme’nin kaydettiği golle yıktı: 1-0. Cornelius, Gervinho, Bruno Peres ve Cornelius gibi yıldızlarını sakatlıkları sebebiyle kullanamayan bordo mavili takım, maçın başında bulduğu golün getirdiği avantajı iyi kullandı ve millî maç arasına puan kaybı yaşamadan girerek, şampiyonluk iddiasını bir defa daha ortaya koydu.

Giresun bastırdı ama...

Bordo mavililere galibiyeti getiren gol, bu sezon sıklıkla olduğu gibi yine bir duran top organizasyonunda geldi. Kaleci Okan, Bakasetas’ın ortasında boşa çıktı, Nwakaeme kale içinde rahat bir kafa vuruşuyla ağları gördü. İlk golün asistini yapan Bakasetas’ın 37’deki şutunda direk gole izin vermedi. Süper Lig’deki ilk puanı için ikinci yarıda yüklenen Giresunspor, 64’te beraberlik golüne çok yaklaşsa da arka direkteki Sankhare’nin müsait durumdaki şutu dışarı çıkınca Trabzonspor, lige üçte üçle başladı.

Yolumuz güzel yol

Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "25 gün, 7 maç, bir haftada 3 maç, bunların iki tanesi Roma ve Molde. Seyahat ve şiddetli maçlar. Deneyim kazanıyoruz ama çok da yıprandık" derken, "3'te 3 yapmak bizi daha güçlü yapacak, ileriye daha iyi bakacağız" sözlerini kullandı.

Zihnen yorulduk

Şampiyonlukla ilgili konuşan Abdullah Avcı "Şampiyonluğa giderken, en ufak detayı bile iyi değerlendirmek istiyoruz. Kazanma alışkanlığımız oldu, geliştirmeliyiz. Yolumuz güzel yol" vurgusu yaparken, "Millî arayı iyi değerlendireceğiz. Zihinsel olarak çok yorulduk ve Galatasaray'a hazırlanacağız" dedi.

İşte özlenen Fırtına Bordo mavililer deplasmanda 11 dakikada 2-0’ı, 42’de ise 4-1’i buldu. Tabelada Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny (penaltı) adı vardı. Malatya’nın tek sayısını ise Adem Büyük attı