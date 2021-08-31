Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bravo bizim çocuklara… 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında dün bizim adımıza bir hayli bereketliydi. Toplam dört madalya kazandık. Oyunlarda ilk altın madalyamızı ise masa tenisinde Abdullah Öztürk ile elde ettik. Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 yenerek üst üste ikinci defa paralimpik oyunları şampiyon oldu. Öztürk’ün İstiklal Marşı dinlettiği törende aynı kategoride bronz kazanan Nesim Turan da yer aldı.

Boyacı dördüncü

Ve geçelim okçuluğa… Makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çekyalı David Drahoninsky’ye 142-141 kaybetti, gümüşte kaldı. Aynı kategoride Bahattin Hekimoğlu, İranlı Zandi'yi mağlup ederek bronz kazandı. Yüzmede ise kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk 43,48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzandı. Sümeyye Boyacı ise finali dördüncü sırada tamamladı.

Golbolde çeyreği kaptık!

Paralimpik Oyunlarında kadınlar golbolde Millîler, ABD'ye 4-3 yenilmesine rağmen grubu lider bitirdi ve çeyrek finalde Avustralya'yla eşleşti. Maçımız bugün 11.45'te. Erkeklerde ise Ukrayna’yı 1-0 ile geçen Türkiye çeyrek final biletini aldı. Yüzmede ise Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde ise 21 yıllık paralimpik rekorunu kırarak (3.17.54) önemli bir başarı elde etti.

Ali Öztürk ve Kübra Korkut'tan bronz madalya 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde Ali Öztürk ve tek kadınlarda Kübra Korkut bronz madalya kazandı.

Tokyo'da ilk madalya Recep Çiftçi'den 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, Marcos Dennis Blanco'yu mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Türkiye'ye, Tokyo'da ilk madalyayı getirdi.