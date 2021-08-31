Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig ekibi, 36 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık mukavele imzaladıklarını duyurdu. Eski takımına geri dönen Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 292 maçta 118 gol kaydetmişti.

Kulüp resmi sitesinde duygularını paylaşan Portekizli oyuncu, "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yeri olan bir kulüp ve cuma günkü duyurudan bu yana aldığım tüm mesajlar beni çok etkiledi. Old Trafford'da dolu bir stadyumun önünde oynamak ve tüm taraftarları tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçlardan sonra takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım çok başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

"KELİMELERİMİZ TÜKENDİ"

Cristiano Ronaldo'nun transferi için mutlu olduğunu dile getiren Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de, "Cristiano'yu tanımlamak için kelimelerimiz tükendi. O sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda harika bir insan. Bu kadar uzun süre en üst seviyede oynama isteği ve becerisine sahip olmak çok özel bir insan olmayı gerektirir. Hepimizi etkilemeye devam edeceğinden ve tecrübesinin kadrodaki genç oyuncular için çok önemli olacağından şüphem yok. Ronaldo'nun dönüşü, bu kulübün benzersiz cazibesini gösteriyor ve her şeyin başladığı yere döndüğü için kesinlikle çok mutluyum" cümlelerine yer verdi.

Çatıdaki cam çardağı yıkması için Ronaldo’ya 15 gün mühlet Ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun başı, başkent Lizbon’da kendisine ait 7,5 milyon avroluk çatı katında inşa ettirdiği cam çardakla dertte.

Rekorların adamı Ronaldo! Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, EURO 2020 F Grubu maçında Macaristan karşısında iki kez ağları havalandırarak, 11 gol ile turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.