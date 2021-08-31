Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın oynanacak Karadağ maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geride bir Avrupa Şampiyonası bıraktıklarını hatırlatan Güneş, "Bizim için Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası’na katılmak hedefler arasındaydı. Maçlarımız yarın başlayacak. İlk 3 maç da zordu ama 7 puan çıkardık. 9 puan kazanabilirdik ama elimizden kaçırdık. Tekrar bu 3 maçta da hedef 9 puan. Lider olarak girdiğimiz bu dönemden lider olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

"KALİTEMİZ, İNANCIMIZ, ENERJİMİZ VAR"

Şenol Güneş, kadroda eksikler olduğunu belirterek, "Çağırdığımız ama bizim dışımızdaki şartlarla gelemeyen oyuncular var. Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar ve Halil İbrahim. Dün takımından sakat gelen Halil vardı, onu da kadrodan çıkardık. Stoperlerin olmaması sebebiyle de Alpaslan’ı dahil ettik. Şu an durumumuz bu. Oyun olarak da sonuç olarak da olumlu bakıyorum. Takımın heyecanını biliyorum, yeteneğini biliyorum. Başarıyı başarısızlığı gören bir grubumuz var. Her şey daha iyi olacak yola çıkan genç bir kadro olarak. Dünya Kupası’na katılım sağlarsak, uzun yıllar tecrübeli şekilde yarışmalarda olacak bu kadro. Kalitemiz, inancımız, enerjimiz var. Akıllı, sabırlı oynamak zorundayız" açıklamasını yaptı.

"HUKUKİ OLARAK TAKİP EDİLİYOR"

İngiltere'de oynayan oyuncuların karantina uygulaması sebebiyle Türkiye’ye gelişine izin verilmemesini değerlendiren Güneş, "Hukuki olarak takip ediliyor. Doğru bulmadığımız, tartışmaya açılması gereken bir konu. Milli maçların tarihlerinin buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Pandeminin verdiği birçok sorunun futbolu nasıl etkilediğini görüyoruz. Burada ayrımcılık oluyor tabi. Ülkelerin kararlarına bağlı. Bizim için böyle bir sıkıntı var, burada sıkıntı yaşıyoruz. Sonraki maçlar için de ben yazıyı yazdım, gelirler büyük ihtimalle. Ben 3 maç için çağırdım, 15 gün önce çağırdım oyuncularımı. Hukuki boyutları takip ediliyor. Ben bu maçta da bekliyordum ama diğer maçlarda da aynı yazı geçerli. Yarın da başka bir şey bulurlar mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SALİH UÇAN AÇIKLAMASI

Milli kadroda yer alan Salih Uçan ile ilgili soru üzerine Güneş, "Salih yetenekli bir oyuncu. Alanya’da da takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Geldiğimizde ufak bir sıkıntısı vardı, darbeden kaynaklı. Yenileme idmanı yaptı. Oynayıp oynamaması için takımın tümüne bakacağız. Çağrıldığına göre düşünülen bir oyuncu. Asıl önemli olan, oyuncuların kulüplerinde iyi oynamaları. Salih’e hoş geldin dedik, hayırlı olsun dedik. İnşallah tüm oyuncularımız en iyisini yaparlar" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU ŞU ANDA OLMADI"

A Milli Takım Yardımcı Antrenörlüğü için görüşülen Emre Belözoğlu ile ilgili de açıklamada bulunan Güneş, şu ifadelere yer verdi: Emre’yle görüşüyoruz dedim, aldık diye konuşmadım hiçbir zaman. Çünkü açık ve samimi olmak lazım. Çok beğendiğim, takdir ettiğim, yetenekli bir insan. Aynı zamanda liderlik vasfı olan bir insan. Hala da görüşüyorum. Önünde daha çok zaman var. Şartlar itibariyle şu an olması mümkün değil. Beklentilerimizde farklılıklar vardı. En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre’yi düşünmüştüm. Kaptan olarak da katkı yapıyordu oynamadığı zamanda bile. O manada onu düşünmüştüm. Burası hem onun hem de bizim için iyi olacaktı. Şu anda olmadı, katılmadı bize. Başka antrenör de alabilirdim ama almadım.

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