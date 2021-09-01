Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Szalai, Osayi ve Kim derken Fenerbahçe bir yıldız adayını daha kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki Uruguaylı Diego Rossi’yi dün İstanbul’a getirdi. MLS takımlarından Los Angeles’ta forma giyen millî oyuncu, yaklaşık 15 saatlik yolculuğun ardından soluğu sağlık kontrolünde aldı. Fenerbahçe’nin mecburi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı 1,74’lük sol açığın yaklaşık 10 milyon dolara mal olacağı öğrenildi.

Ödüllere doymuyor

ESPN’e konuşan Los Angeles Eş Başkanı John Thorrington “Tamamlanması gereken noktalar var ama anlaşmaya yakınız” derken kanal, kulübün kasasına girecek paranın 10 milyon dolar civarında olacağını belirtti. Her iki ayağını da kullanabilen Rossi, kanatlarda ve santrforda görev yapabiliyor. Hızı ve gol vuruşlarıyla dikkat çeken Uruguaylı, 2019’da MLS’te hem All Star’a seçildi. 2020’de gol krallığı yaşayan Rossi “Yılın En İyi Genç Oyuncusu” ödülünün de sahibi oldu.

YÜK HAFİFLİYOR

Giden gidene!

∂ Fenerbahçe, Zanka’yı 1 milyon avro bonservisiyle, Samatta’yı ise 4 milyon avro opsiyonlu kiralık olarak Avrupa Ligi’ndeki rakibi Antwerp’e yolladı. Dirar için Kasımpaşa’yla el sıkışan yönetim, 19 yaşındaki genç oyuncusu Gürkan Başkan’ı da Portekiz ekiplerinden Famalicao’ya gönderdi.

Santrfor yakında geliyor

∂ F.Bahçe Başkanı Ali Koç Rossi'nin transferiyle birlikte geriye bir tek santrfor almak kaldığını belirterek, "Pereira'nın istediği sola, ileri-geri 90 dakika koşacak bir oyuncu. Biz futbolcuyla anlaşma noktasına geldik. 2 Eylül'e yetişir mi, yetişmez mi göreceğiz. Yabancı santrforun 2 Eylül'e yetişeceğine inanıyorum, umarım yetişir" sözlerini kullandı.

Pereira doğru seçim

∂ Başkan, Portekizli çalıştıcıyı överken, "Pereira, şampiyon olmak ve hesap kesmek istiyor. Bu kadar çok çalışan bir teknik adamla çalışmadım bugüne kadar. Biz 16-17 çalıştırıcıyla görüştük Pereira'dan önce. Şimdilik doğru bir seçim yaptığımızı görüyorum" derken Perotti'nin sözleşmesinin feshedileceğini sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.