Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek’ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed'e transfer etmek isteyen Bordeaux’yla anlaştı. Fransız ekibi sarı kırmızılılara 10 milyon avro bonservis bedeli verecek. Aslan ise bonservisi için 3,4 milyon avro (4 milyon dolar) vereceği Mısırlı golcüden kısa süre içinde 6 milyon 600 bin avro kazanacak. Fakat Zamalek, Mustafa'nın G.Saray'ın 'satın alma opsiyonunu zamanında ödememesi'ni bahane ederek opsiyonu şu anda etkinleştirmeyi reddetti ve ilave para istedi. Yönetim pürüzü hallettiğinde transfer gerçekleşecek.

Hoş geldin Halil

G.Saray'ı sevindiren gelişmeler Mustafa ile sınırlı kalmadı. Fatih Terim'in Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya verilecek listeye (iki gün kaldı) yetişmesini çok istediği santrfor Halil Dervişoğlu transferi de nihayet mutlu sonla noktalandı. Sarı kırmızılılar Brentford kulübü ile kiralama konusunda bütün pürüzleri giderdi. Bu sabah İstanbul'da olacak futbolcu için sosyal medyaya 'hoş geldin Halil' paylaşımları yağdı. Kadrosunu büyük oranda yenileyen teknik direktör Terim yönetimindeki Aslan, orta sahaya yapacağı takviyeleri de iki güne kadar bitirip transfere son noktayı koymak için büyük uğraş veriyor.

TAKIM İZİNLİ AMA…

Florya’ya izin yok

∂ Kasımpaşa maçının ardından millî araya girilirken Galatasaray’da teknik ekibe izin yok. Takıma üç gün izin veren Fatih Terim ekibiyle beraber Florya’da mesaide. Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala hem gidecek hem de gelecek olası isimler için yoğun bir mesai harcanıyor.

VALLECANO'YLA ANLAŞTI

Falcao gidiyor

G.Saray'ın hüsran transferi Radamel Falcao'nun La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile anlaştığı iddia edildi. Sağlık kontrollerinden geçmek için bu ülkeye giden Kolombiyalı oyuncunun Vallecano ile iki yıllık anlaşma imzalayacağı belirtildi. Cimbom futbolcunun 5 milyon avroluk maaş yükünden kurtulmuş olacak.

Galatasaray açıkladı: Falcao'nun sözleşmesi feshedildi Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

Falcao gitti gidiyor Yıllık 8 milyon avroluk maliyeti ve sıkça yaşadığı sakatlıklar yüzünden takımda istenmeyen adam hâline gelen golcü futbolcu ABD’den Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı