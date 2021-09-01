Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lige ‘fırtına’ gibi giren ve üçte üç yapan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın iddialı, kararlı söylemlerine Başkan Ahmet Ağaoğlu da eklendi. Kadro mühendisliğinin başında olan Trabzonspor’un patronu “Geçen sezonun bitmesinin hemen ardından teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile yaptığımız planlamayla erkenden çok kaliteli bir kadro kurduk. Geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü bir hâle geldik. Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Birlikte güçlüyüz

Tabii ki Ağaoğlu’nun camiadan ricası da vardı. “Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Bu sezon boyunca tüm futbolcularımız kulübümüzün başarısı için ter dökecek” diyen bordo mavililerin patronu “Sizlerden ricam, oyuncularımızı sahiplenmemiz, futbolcularımızın daha da başarılı olabilmesi için elinizden geleni yapmanız, ardından bordo mavili formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda ve hayatın her alanında Trabzonspor'un yanında olmanızdır. Bizler bir olduğumuzda güçlüyüz” ifadesini kullandı.

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğunda Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.