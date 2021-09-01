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A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkartıldılar
01.09.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 01.09.2021 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edilirken, Umut Meraş ile Abdulkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosundan çıkartıldılar.
Kaynak: İHA
Etiketler : a milli takım,
801704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/801704.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
3
3
0
0
6
9
02
FENERBAHÇE A.Ş.
3
3
0
0
5
9
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
3
7
05
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
2
1
0
2
7
06
ALTAY
3
2
0
1
4
6
07
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
3
2
0
1
-1
6
08
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
2
0
2
5
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
1
1
1
4
4
10
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
3
1
1
1
0
4
11
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
3
1
1
1
-1
4
12
YUKATEL KAYSERİSPOR
3
1
1
1
-2
4
13
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
1
0
2
-7
3
14
GÖZTEPE A.Ş.
3
0
2
1
-1
2
15
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
3
0
2
1
-1
2
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-4
1
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-3
0
20
GZT GİRESUNSPOR
3
0
0
3
-5
0
Süper Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
12.09.2021
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport Tav Antalyaspor
12.09.2021
Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor A.ş.
12.09.2021
Beşiktaş - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
12.09.2021
Trabzonspor - Galatasaray
12.09.2021
Alanyaspor - Gzt Giresunspor
12.09.2021
Yukatel Kayserispor - Kasimpaşa
12.09.2021
Konyaspor - Altay
12.09.2021
Fenerbahçe - Sivasspor
12.09.2021
Göztepe - Başakşehir
12.09.2021
Rizespor - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
3
3
0
0
9
9
02
EYÜPSPOR
3
3
0
0
5
9
03
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
3
3
0
0
5
9
04
TUZLASPOR A.Ş.
3
2
1
0
4
7
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
2
0
1
2
6
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
0
6
07
MKE ANKARAGÜCÜ
3
1
2
0
3
5
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
1
1
1
1
4
09
KOCAELİSPOR
3
1
1
1
-2
4
10
YILPORT SAMSUNSPOR
2
1
0
1
1
3
11
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
1
0
2
0
3
12
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
MENEMENSPOR A.Ş.
3
1
0
2
-3
3
14
ADANASPOR A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
15
BURSASPOR
3
0
1
2
-3
1
16
ALTINORDU
3
0
1
2
-5
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
3
0
1
2
-5
1
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
0
2
-3
0
1. Lig Fikstür
4.Hafta Maçları
12.09.2021
Beypiliç Boluspor - Kocaelispor
12.09.2021
Balikesirspor - Tuzlaspor A.ş.
12.09.2021
Bereket Sigorta ümraniyespor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
12.09.2021
Manisa Futbol Kulübü - Erzurumspor
12.09.2021
Adanaspor - Menemenspor A.ş.
12.09.2021
Eyüpspor - Denizlispor
12.09.2021
Ankaragücü - Gençlerbirliği
12.09.2021
Altinordu - Bursaspor
12.09.2021
Yilport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü