Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray ile anlaşma sağladığının duyurulmasının ardından, imza töreni gerçekleştirildi. 21 yaşındaki milli oyuncu kiralık olarak kadroya dahil edildi. Bununla birlikte anlaşmada futbolcunun ön alım hakkını da olduğu bildirildi.

SEZON SONUNA KADAR GEÇİCİ TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞILDI

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KİMDİR?

8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Halil İbrahim Dervişoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine, altyapısında yetiştiği Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında başladı. Sparta Rotterdam'ın altyapısında çeşitli kategorilerinde top koşturan genç forvet oyuncusu, Rotterdam ekibinin U21 kategorisinde 36 maçta 25 gol ve 14 asistlik performans göstererek A takıma yükseldi. Sparta Rotterdam'ın A takımında çıktığı 58 maçta 16 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çeken Halil Dervişoğlu, 3 Ocak 2020 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a transfer oldu. Brentford'da oynadığı yarım sezonluk süre zarfında 9 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki futbolcu, takımının Middlesbrough karşısında oynadığı FA Cup maçında bir kez fileleri sarstı. 6 Ekim 2020 tarihinde Hollanda'nın Twente takımına kiralanan futbolcu, burada geçirdiği 3 aylık dönemde 270 dakika süre aldı ve bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübüne ocak ayı başında geri döndü.

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu geçici transferle renklerine kattı. Galatasaray’da yarım sezonda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray’da parlayarak Türkiye A Milli Takımı’na davet edildi. İlk defa 27 Mayıs 2021’de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi ve milli takımda dört maçta bir kez fileleri sarstı.

Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu'nda Galatasaray'da Göztepe maçında Radamel Falcao, Mustafa Muhammed ve Ryan Babel'in yer alamayacak olmasından dolayı ileri uçta Halil Dervişoğlu'nun oynaması bekleniyor. Devre arasında takıma katılan Halil, sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta görev aldı.