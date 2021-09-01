Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Voleybol Takımımız, başarılı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda fire vermedin namağlup yarı finale kadar yükselen Filenin Sultanlarının sıradaki rakibi Sırbistan oldu.

MİLLİLER 2019'UN RÖVANŞINI ALMAYA SAHAYA ÇIKACAK

Çeyrek finalde Fransa'yı 3-1 yenen Sırbistan, Türkiye'nin rakibi oldu.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya geldi. Maçın genelini üstün geçiren Filenin Sultanları, Çekya'ya tek set verdi ve 4 setin 3'ünü alarak adını son 8'e yazdırdı.

Filenin Sultanları'ndan 5'te 5 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son maçında Hollanda'yı 3-0 yenip, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.