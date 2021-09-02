Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek’ten kiraladığı Mustafa Muhammed’in transferi konusunda Fransız kulübü Bordeaux ile 10 milyon avroya el sıkışmıştı. Oyuncu da bunun üzerine apar topar Fransa’ya gidip sağlık kontrollerinden geçti. Avrupa’da transfer tahtasının kapanmasına saatler kala iş imzaya kalmışken, Mısırlı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek transfere taş koydu. Mısırlılar opsiyon maddesinde yazılı olan 4 milyon doları sarı kırmızılılardan peşin istedi.

YÖNETİM YATIRSAYDI...

Ocak 2022’ye kadar bu parayı taksitler hâlinde ödeme planı yapan sarı kırmızılılar Bordeaux’dan da peşinat alamayınca transfer suya düştü. Yönetimin opsiyon maddesini kullanıp 4 milyon doları daha önce yatırmaması, kulübü 6,6 milyon avroluk kârdan etmiş oldu. Ocak ayına kadar parçalı formayı giymeye devam edecek olan 24 yaşındaki golcünün bu sürede sergilediği performans ve özel hayatı ise kariyerinin geri kalanı için belirleyici olacak. Oyuncu eski günlerine dönerse bonservisi alınacak.

"MUSTAFA ÇOK ÜZGÜN"

Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, transferle ilgili olarak, L’Equipe’e yaptığı açıklamada, “Mustafa inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Herhangi bir problemle karşılaşmayacağımız yönünde bize garanti verilmişti” ifadelerini kullandı.

BREZİLYALIYA AF KAPIDA: MARCAO DÖNÜYOR

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saha içinde saldıran ve PFDK tarafından 8 maç ceza alan Marcao yeniden takıma katılmaya hazırlanıyor. Yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan oyuncunun transfer döneminin bitimiyle A takımla idmanlara dâhil edileceği öğrenildi.

Galatasaray açıkladı: Falcao'nun sözleşmesi feshedildi Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi.

Galatasaray Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'nın gollerine engel olamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.