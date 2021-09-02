Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Başkan Ali Koç kafasında sildiği isimlerden kurtuldu. Fenerbahçe düne kadar halı altına süpürdüğü dertlerini bir anda fırlatıp attı. Bir günde yapılan derin temizlik sarı lacivertlilere rahat nefes aldırdı. Geçen sezon kiralık gönderilen ya da kadroda olup performanslarıyla hayal kırıklığı yaşatan isimler transferin de önünü tıkıyordu ki, küçük adımlarla başlayan süreç dev bir hamleyle kulübü refaha çıkardı. Sözleşmesi feshedilen Zanka Antwerp’e giderken Samatta da kiralık olarak Belçika ekibine verildi.

BELÇİKALILAR KURTARDI

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi olan Antwerp, Frey’den sonra iki oyuncuyu daha kadrosuna katarken Lemos da bir başka Belçika ekibi Beerschot’a kiralandı. Uzun süredir başa bela olan Perotti’nin de sözleşmesi feshedildi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Avrupa kadrosuna Rossi ve Kim’i yazabildi. Sırada ise Dirar, Caner, Caulker ve Sinan var. Dirar’ın Kasımpaşa’ya, Caner’in Rize’ye gitmesi bekleniyor. Gaziantep ve Kayseri’nin istediği Caulker ise sarı kırmızılılara yakın.

O FUTBOLCU SİNAN GÜMÜŞ!

Başkan Ali Koç’un hedefindeki isim belli oldu. Bazı futbolcuların ayrılmamak için direndiğini söyleyen Koç “Bir tanesi için hatırı sayılır bonservis bedeli alıyorduk. Ama gitmem diye tutturdu. Sonra da ücretinin iki katı para istedi” demişti. O oyuncunun Sinan Gümüş olduğu öğrenildi. 2023’e kadar sözleşmesi olan Sinan’a Almanya’dan bir kulübün 2 milyon avro teklif ettiği belirtildi.

Samatta, Royal Antwerp'e kiralandı Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Royal Antwerp'e kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Diego Rossi ile anlaştı Fenerbahçe'nin, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi 1 yıllığına kiraladığı öğrenilirdi.