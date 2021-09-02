Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe art arda sıraladığı transfer haberlerine bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Meyer, Sarı-laciverli kulübün renklerine 2 yıllığına bağlandı.

2 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Max" denildi.

Fenerbahçe Mergim Berisha transferini duyurdu Fenerbahçe, Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı transfer etti.

Fenerbahçe Diego Rossi ile anlaştı Fenerbahçe'nin, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi'yi 1 yıllığına kiraladığı öğrenilirdi.

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici Fenerbahçe'nin yeni transferi 24 yaşındaki Kim Min-jae , Avrupa'nın önemli takımlarından teklif aldığını ve sarı-lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü ifade etti.