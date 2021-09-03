Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer dönemi tüm heyecanı ile sürüyor. Takımların sona doğru transfer haberlerini art arda vermeye başlaması üzerine bir hamle de Gaziantep'ten geldi. Gaziantep, forvet Muhammet Demir'i transfer ettiğini duyurdu.

3 SEZONLUK ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen iki sezonda kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Muhammet Demir'in transferi konusunda kulübü İstanbul Başakşehir ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Muhammet Demir, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir. Muhammet Demir'e bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü.

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza Üç sezon önce Süper Lig'de mücadele eden ve şimdilerde Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Gaziantepspor'a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.