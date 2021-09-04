Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Avrupa kupaları için transferin bitimine dakikalar kala Miralem Pjanic hamlesiyle büyük sükse yaptı. Lyon, Roma, Juventus gibi devlerin formasını giydikten sonra Barcelona’ya transfer olan Pjanic, bedelsiz olarak Katalan ekibinden kiralandı. Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixeira için şu ana kadar kulüpler 234 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Kartal ise sadece 3 milyon avro bedelle yıldızlar topluluğunu oluşturdu.

Göz kamaştırıyorlar

Bu dört oyuncudan Pjanic için şu ana kadar geçmişteki takımları 111,5 milyon avro, Teixeira’ya 56 milyon avro, Batshuayi’ye kiralama bedelleri ile birlikte 54,5 milyon avro, Ghezzal’a ise 14 milyon avro bonservis ödendi. Müthiş dörtlünün kariyerleri boyunca ulaştığı istatistikler de göz kamaştırıyor. Batshuayi, Pjanic, Ghezzal ve Alex Teixeira kariyerleri boyunca toplam 1.569 maça çıktılar. Bu maçlarda 402 gole imza atarlarken, 257 de asist yaptılar.

En değerli kadro…

Transfermarkt verilerine göre; Beşiktaş’ın kadro değeri Pjanic’in imzasıyla 127 milyon avroya yükselirken siyah-beyazlıları 119,6 milyon avroyla Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş’ın bu kadrosu son dört yılın da en değerlisi oldu. 2017-2018’de Şampiyonlar Ligi’nde namağlup gruptan çıkan Beşiktaş’ın kadrosu 144,2 milyon avroluk değeriyle son dönemin en pahalı kadrosu olmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, bu dönemde transferde ustalıklarını ortaya koydu...

PJANIC’TEN İLK AÇIKLAMA

Kupalar için geldim

Beşiktaş’ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, ilk demecini sosyal medya hesabından verdi. Boşnak yıldız “Merhaba Beşiktaş taraftarları! İşte geldim, Türkiye’deyim. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Umarım hep birlikte çok büyük başarılar kazanırız. Burada birçok kupa kazanmak istiyorum” dedi.

Süper Kartal Pjanic Siyah beyazlılar Boşnak yıldızı bir yıllığına kiraladı. Dün gece sağlık kontrolüne giren Pjanic'in ismi UEFA listesine eklendi