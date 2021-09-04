Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Afyonkarahisar'da düzenlendi. Kıyasıya geçen rekabette kazanan taraf, Courtney Duncan oldu.
BİRİNCİ DUNCAN, İKİNCİ VEN DE VEN
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası mücadelesinin ikinci yarışı yapıldı.
Yarışta birinciliği Courtney Duncan, ikinciliği Kiara Fontanesi, üçüncülüğü Nancy Ven De Ven elde etti.
Yarışların ardından ödül töreninde kazananlara kupaları verildi.
Genç motokrosçu Irmak Yıldırım, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olacak 9 yıldır motosiklet sporlarıyla uğraşan 16 yaşındaki sporcu, 8-12 Eylül'de Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabında mücadele edecek.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı nefes kesti Afyonkarahisar’da yapılan şampiyonada MXGP’de Red Bull KTM’den Herlings, MX2’de de Prado birinci oldu.