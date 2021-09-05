Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni transferlerle bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyleyen Başkan Çebi, MHK Danışmanı Japp Uilenberg’in geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın’ı eleştiren sözlerine de sert çıktı. Çebi “Uilenberg diye bir TFF danışmanı, Sergen Yalçın’ın el kol hareketlerini gündeme getirerek mesaj vermeye çalışmış. Gitsin Almanya’da konuşsun bakalım, bu şekilde konuşabiliyor mu? Burada art niyet arıyoruz. Beşiktaş’ın hocasının adını vererek eleştiri yapamazsın” dedi.

Siz tüydünüz!

TFF’ye uyarıda bulunan Çebi “Kimse Beşiktaş’ın hocasına ayar veremez. Bir kere daha olursa bu kadar yumuşak cevap vermeyeceğiz. Orada niyet belli; hakemleri baskı altına almak! Geçen sene bunu yapmaya çalışanlar oldu ama başaramadılar. Yine başaramayacaklar” çıkışında bulundu. Beşiktaş Başkanı “Kulüp elektrik borcunu ödeyemiyordu, buralara nasıl getirdin diye soruyorlar. 110 milyon lira cebimden kasa kolaylığı sağladım. 650 milyon lira ailemin geleceğini ortaya koydum. Kimse sizin altınızı oymadı, siz durumu gördünüz ve tüydünüz!” sözleriyle de eski başkan Fikret Orman’a yüklendi.

3,75 MİLYON AVRO ALACAK

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Pjanic’in bu sezon Beşiktaş’tan 2,75 milyon avronun yanı sıra Barcelona’dan da 1 milyon avro alacağını, bununla birlikte Boşnak oyuncunun Barcelona ile 2024’e kadar olan sözleşmesinde sonraki iki sezonda da ücretinin yarıya düşürülmesini kabul ettiğini yazdı. Beşiktaş, kiralama bedeli ödemeyecek.

EL KOL HAREKETLERİYLE

Hakemlere baskı yapıyor!

Japp Uilenberg, Salih’in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesinin ardından sahada kaç yabancı olması gerektiğiyle ilgili yaşanan karmaşa üzerinden Sergen Yalçın’a “Bu konu hakemin sorumluluğunda değil” mesajını göndermiş, sıklıkla el kol hareketleriyle yaptığı itirazları için de “Beşiktaş’ın teknik direktörü kulübede hakemlere büyük baskı oluşturuyor. Hatta Türkiye’de teknik adamlar itirazı taktik olarak kullanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

En iyisi o!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi frikikçisi olarak gösterilen Brezilyalı oyuncu Juninho bir dönem “Benden sonra gördüğüm en iyi frikikçi Pjanic” övgüsünde bulunmuştu.

Savaşmayı seçtim

Pjanic, Barcelona’dan ayrılık sürecini İspanyol gazetesi Marca’ya anlattı. “Juventus’ta çok mutluydum ama Barcelona beni almak için iki yıl boyunca uğraştı” diyen Pjanic, “Her çocuğun oynamayı hayal ettiği yere gidecektim ama kendimi bir karmaşanın içinde buldum. Koemann bana saygısızlık yaptı. 15 yaşında bir çocukmuşum gibi davrandı” ifadelerini kullandı.

Sabırsızlanıyorum

Futbol kariyerinde Koemann dışında hiçbir teknik adamla problem yaşamadığını söyleyen Boşnak oyuncu “Başkası olsaydı susar ve devam ederdi ama böyle birisi değilim. Oturmak yerine Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi vermeyi seçtim. Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sonuna kadar savaşacağım” dedi.

ÇEBİ'DEN İNCİLER

Şampiyon olacağız

∂ “Biz bu sene de şampiyon olacağız. Geçen sene söyledim, inanmadılar, bu sene de şampiyon olacağız, yine söylüyorum.”

Hapis bile yatarım

∂ “Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel Kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis de yatarım.”

Demirören müjdesi

∂ “Yıldırım Demirören Beşiktaş’a verdiği zarardan daha fazlasını bağış yapacak. Buradan da bu müjdeyi vereyim.”

Avcı’yı affetmem

∂ “Abdullah Avcı geliyorum dedi gelmedi, aradım açmadı, avukatına yönlendirdi. Sen 12 milyon alırken benim hocam 2 milyona imza attı şampiyon oldu. İşte Beşiktaş’ın çocuğu, nasıl alkışlamayacaksın?”

Trolleri besliyorlar

∂ “Sözü olan gelsin burada Divan’da, Genel Kurulda konuşsun. Troll hesaplara verdiğiniz parayı Beşiktaş’a verin. Gelin sözünüzü de bu kürsüde konuşun.”

Sergen Yalçın 'yabancı kuralı skandalı'nı anlattı Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, dördüncü hakem ile yaşadıkları 'yabancı kuralı' karmaşasını anlattı. Yalçın, "5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Bırak lanet olsun Necip'i sokalım oyuna dedim" ifadelerini kullandı.