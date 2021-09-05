Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcular başarılarıyla Türkiye'yi uluslararası spor camiasında temsil ediyor. Bu doğrultuda bir madalya haberi de Slovenya'dan geldi. Milli cimnastikçi Demir, altın madalyayı kazandı.

14.500 PUANLA BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

Milli cimnastikçi Sercan Demir, Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Koper kentinde gerçekleştirilen organizasyonun paralel bar aleti finalinde yarışan Sercan Demir, 14.500 puanla birincilik elde etti.

Ebru Tuncer'den Romanya'da bronz madalya Genç milli biatloncu Ebru Tuncer, Romanya'da düzenlenen Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) Yaz Balkan Kupası-2'de bronz madalya kazandı.

Genç millilerden Portekiz'de bronz madalya başarısı 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın 17 Yaş Altı Karışık Bayrak Yarışı’nda mücadele eden milli pentatletler Belemir Almira Dede ve Kıvanç Taşyaran, bronz madalya almaya hak kazandı.

Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bronz madalya kazandı! 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'a 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.