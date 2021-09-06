Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'un Mario Balotelli transferi Türk spor camiasında oldukça ses getirmişti. Türkiye'ye ısınan Balotelli'nin kardeşi de tercihini Türk takımlarından yana kullandı. Kardeş Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaştı.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor'dan dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi forvet Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Adana'da Balotelli coşkusu: Birbirlerini ezdiler Adana Demirspor taraftarı, yeni transfer Balotelli'ye coşkulu bir karşılama hazırlayıp, ünlü yıldıza yaklaşabilmek için birbirlerini ezdiler.

Balotelli: Bana ‘deli’ ibaresi medya tarafından yapıştırıldı Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, “Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu 'deli' ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar ama ben eğlenmeyi seviyorum” dedi.

Mario Balotelli Adana Demirspor'da! Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.