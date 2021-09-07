Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde ne değişti de liderlik ve özlenen takım kimliği geldi? İlk etapta akla gelen cevaplar yeni takviyeler, oyun anlayışı. Ama devamı ve açılımlarında kuşkusuz teknik direktör Abdullah Avcı’nın etkisi büyük. Geçen sezon savunma güvenliğine önem veren Avcı şimdi topa da rakibe de hükmeden ve istediği neticeyi tabelada almasını bilen bir kimlik ortaya koydu. Ligde üç maçını da kazanan bordo mavililer yüzde 53’ü düşmeyen bir topla oynama yüzdesi elde etti. Ki, rakip kaleye şutlarda da çift haneyi düşmedi.

Skoru tutmalıyız

∂ Başarılı pas konusunda da 400’leri yakalayan Avcı’nın öğrencileri geçtiğimiz sezonlara göre de rakiplere oyununu kabul ettirdi. Önde baskı kuran sağlı sollu bindirmelerle hücum kalitesini gösteren Trabzonspor şimdiden şampiyonluğun en güçlü adayları arasına konuldu. Kadrosuna marka ve tecrübeli isimleri katan bordo mavililerde camianın inancı da kat be kat yükseldi. Pozisyon zenginliğinden memnun olan Avcı, bir şekilde sonuç alacak gol ve goller bulduklarını düşünerek savunma güvenliğine ağırlık verecek.

Ligde 'Fırtına' Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Abdullah Avcı'nın takımı Giresunspor'u deplasmanda yenerek üçüncü maçını da kazandı. Gecenin golcüsü Nwakaeme'ydi...