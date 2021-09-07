Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FEDA’yı da CEFA’yı da SEFA’yı da gören isimlerden Oğuzhan Özyakup. 2012’de siyah beyazlı kulübe gelen ve kısa bir Feyenoord macerası dışında Kartal yuvasında olan orta saha oyuncusu şu sıralar belirsizlik içerisinde. Sebebi de yeni sezondaki durumu. Beşiktaş ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Özyakup takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni takviyelerle birlikte forma şansı azalan ve zaten geçtiğimiz dönemlerde de istikrarsız bir gidişatı bulunan Oğuzhan tekliflere açık.

Yollar ayrılabilir

Transferin bitmesine sayılı günler kala şu ana kadar Süper Lig’den bir tek Demir Grup Sivasspor’un talip olduğu siyah beyazlı oyuncu da kararını vermiş değil. Güncel piyasa değeri 1,8 milyon avro olan orta sahanın durumunun bugün yarın netlik kazanması bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş’taki performansıyla A Millî Takım’a da yükselen Oğuzhan Özyakup şimdilerde o günlerini de arar oldu. Yönetim oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına Oğuzhan ile yollarını ayırabilir.

SPONSOR BİTCİ

Beşiktaş'a yeni gelir

∂ Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin yüzünü güldüren, bütçeyi rahatlatacak bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Bitci ile 5.62 milyon avro karşılığında üç sezonluk tribün isim sponsorluğu konusunda anlaştı. Sponsorluk bu sezondan itibaren geçerli olacak.

Beşiktaş'ın toplam borcu 423 milyon Euro Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı.