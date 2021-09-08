Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılarda gelen transferler taraftarı çok memnun etti ama elde kalanlar can sıktı. Özellikle de yönetim açısından düşünülürse. Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen ve kadro dışı olan, kendilerine kulüp bulmaları istenen Âdem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas Santos’ta somut bir gelişme sağlanamadı. İstenilen düzeyde teklif gelmeyen ve Kartal’dan aldıkları yıllık ücretleri başka bir yerde kazanamayacaklarını düşünen üç isim de deyim yerindeyse elde kaldı.

Sürpriz olur mu?

İtalya ve Yunanistan’dan gelen tekliflere olumsuz bakan Âdem Ljajic, yıllık 3.2 milyon avro kazanıyor. Kiralık gittiği Karagümrük ile tekrar anlaşan ancak son anda kararından vazgeçen Lens ise sezonluk 1,8 milyon avro kazanıyor. Yönetimin sözleşmeyi feshetme önerisini kabul etmeyen Douglas ise 1 milyon avro alıyor. Üç ismin toplam maliyeti 6 milyon avro. Eğer transferin son günü bir anlaşma sağlanamazsa bu oyuncular kadro dışı kalmaya devam edecek ama ücretlerini alacak.

Yoğun tempo

∂ Yeni Malatya maçına hazırlanan Beşiktaş'ın dünkü idmanı son haftalarda olduğu gibi yoğun tempodaydı. Önce kondisyon depolayan siyah beyazlılar, stretching ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Futbolcuların yorgun olsa da neşeli halleri dikkat çekti.

TARAFTARA MESAJ:

Bizden haber bekleyin lütfen

∂ Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında siyah-beyazlı takımı desteklemek isteyen taraftarları için kulüpler ve ilgili ülkelerin makamlarıyla görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Almanya, Hollanda ve Portekiz’den gelen cevabı göre bilgilendirme yapılacağı ve şimdilik seyahat programının yapılmaması gerektiği açıklandı.

Beşiktaş'ın toplam borcu 423 milyon Euro Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı.