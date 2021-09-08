Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" denildi.

Galatasaray Gustavo Assunçao'yu transfer etti Galatasaray Famalicao'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Galatasaray Marcao'ya verdiği cezayı açıkladı Galatasaray, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketten dolayı Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin Euro para cezası verdi.