Sarı-kırmızılı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicao ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" denildi.

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