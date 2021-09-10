Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yaz transfer dönemi Galatasaray için çok hareketli geçti. Fatih Terim’in sık sık vurgu yaptığı gençleşerek, değişeceğiz mottosuyla tam 11 takviye yapan sarı kırmızılılar 7 oyuncusuyla yollarını ayırırken, 12 ismi de kiralık olarak yolladı. Yeni gelenlerin yaş ortalamasına bakıldığında 24 olduğu dikkati çekerken, geleceğe ciddi bir yatırım yapıldığı gözüktü. Aslan bu değişim için yaklaşık 23 milyon avroyu bulan bonservis bedeli öderken, yollarını ayırdığı oyuncular karşılığında 16 milyon avroluk maaş yükünden kurtuldu.

Kale hariç her yere

Halil ve Assunçao dışındaki dokuz oyuncuyu da bonservis bedeli ödeyen Cimbom, sadece bir tane 30 yaş üstü ismi (Aanholt) kadrosuna yazdı. Hollandalı sol bek serbest olduğu için bonservis ödenmedi. Kale dışında her bölgeye takviye yapan sarı kırmızılılar bir sağ, bir sol bek iki stoper alarak defans hattını baştan aşağı yenilemiş oldu. Ayrıca dört orta saha, iki hücum oyuncusu bir de forvet transferiyle yaz dönemini noktaladı.

YORGUN GELECEK

Muslera endişesi

∂ Uruguay formasıyla bugün Ekvador maçına çıkacak olan Fernando Muslera’nın pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçına yetişmesi için önünde kısıtlı saatler olacak. Uzun yol da göz önüne alındığında riske girmek istemeyen sarı kırmızılı teknik heyet İsmail ve Fatih’i hazırlamaya başladı.

MARCAO-KEREM BARIŞTI

Çok özür diliyorum

∂ Giresun maçında Kerem'e yumruk atan Marcao dünkü idmanda arkadaşına sarılarak özür diledi. G.Saraylı futbolcuların alkışları arasında buluşmada Marcao, "Öncelikle hepinizden özür diliyorum. İlk başta Kerem kardeşimden. İnanılmaz pişmanım, yapmamam gereken, istemediğim bir davranıştı" sözlerini kullandı.

SIKINTILI HABER

Boey iki hafta yok

∂ Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Önceki akşam idmanda ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun tetkikleri gerçekleştirildi ve en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Öte yandan elinde kırık oluşan Barış Yılmaz dün ameliyat edildi.

Trabzonspor Avcı ile ilk Galatasaray galibiyeti peşinde Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer Avcı ile ilk Galatasaray galibiyetlerinin peşinde.

Galatasaray'a bir transfer daha Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.