Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını Pele'nin elinden aldı. 2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız, bu ünvanın yeni sahibi oldu.

İLK YARIDA BİR İKİNCİ YARIDA 2 GOL GELDİ

Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı. 34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.

Bu kadarına da pes! Messi’nin gözyaşları satışta Lionel Messi’nin Barcelona'dan vedasında gözyaşlarını sildiği peçete 10 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Messi imzayı attı, resmen PSG'de 21 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona'dan La Liga'nın maaş limitleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'le sözleşme imzaladı.