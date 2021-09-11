Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Beşiktaş’ın son günde Barcelona’dan renklerine kattığı Miralem Pjanic, siyah beyazlı taraftarların karşısına çıkıyor. Beşiktaş tercihiyle Avrupa’da en çok konuşulan transferlerden biri hâline gelen Boşnak oyuncu, Bosna Hersek Millî Takımı’ndan döner dönmez idmana çıkarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da takdirini kazandı. Oyuncusuyla bir görüşme yapan Sergen Hoca, “Ben oynamaya hazırım” cevabını alınca kadroya Pjanic’in üzerine şekillendirmeye karar verdi. Sergen Hoca, maçın gidişatına göre ikinci yarıda kenara alarak B. Dortmund maçı için dinlendirecek.

Herkes hazır olmalı

Yeni Malatyaspor karşısında takımın saha içi liderliğini Pjanic üstlenecek. Oyunu yönlendirme görevi verilen yıldız oyuncu taraftarların karşısına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın gol silahı ise Batshuayi olacak. Belçikalı yıldız golcü forma giydiği iki karşılaşmada gol atamamış ancak futboluyla taraftarın gönlünü fethetmişti. Malatya maçıyla birlikte zorlu bir periyoda girdiklerini söyleyen Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Herkesin kendisine çok iyi bakmasını ve hazır olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

MAÇLARIMIZA GELİN

Başkanlara çağrı

∂ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları maçlara bütün kulüp başkanlarını davet ettiklerini söyledi. Beşiktaş’ın Devler Ligi’nde Türkiye’yi temsil ettiğini belirten Çebi “Ülke puanına katkı yapmak istiyoruz. Bizim başarımız ülke futbolunun başarısı olacak” dedi.

YOĞUN TRAFİK VAR

22 günde 7 maç

∂ Millî takım arasının sona ermesiyle ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yoğun bir fikstür bekliyor. İstanbul’un üç büyükleri hafta içi maçların da olduğu bu dönemde 22 günde Avrupa kupası maçlarıyla birlikte 7 karşılaşmaya çıkacak.

YENİ MALATYA İDDİALI

Korkmuyoruz puan alacağız

∂ Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü İzzet Erdoğan, Beşiktaş'tan çekinmediklerini ve İstanbul'da puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan "Millî arayı verimli geçirdik. Bu süreçte sakat oyuncularımız iyileşti. Seyredenlere güzel futbol seyrettireceğiz ve umarım puan alarak döneceğiz" diye konuştu.

Yatarak para kazanıyorlar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göndermek istedikleri oyuncuların “Yattığı yeden para kazanmayı seçtiğini” söyleyerek isyan etti. Radyo Gol’e konuşan Başkan Çebi, transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük’ten teklif aldığı hâlde gitmeyen Jeremaine Lens ve takımda gözden çıkarılan diğer oyuncuların durumuna açıklık getirdi. Çebi, “Karagümrük Lens’e 300 bin avro önerdi. Lens ise 1,5 avro isteyince bu transfer gerçekleşmedi” diye konuştu.

Ljajic’in maliyeti 25 milyon

Kadroda düşünülmeyen Douglas ile de yolları ayıramadıklarını hatırlatan Çebi, “Douglas için 100 bin avro veren kulüp bile bulamadık” dedi. Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Ljajic’in kontratındaki ücretin yarısı olan 1 milyon 750 bin avro karşılığında gitmeyi kabul ettiğini belirten Beşiktaş Başkanı, “Sonrasında karar değiştirdi ve ücretinin tamamı olan 3,5 milyonu istedi. Toplam maliyeti 25 milyon avro” isyanında bulundu.

Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

Ustalık eseri Pjanic Beşiktaş, Miralem Pjanic transferiyle birlikte Türkiye’de son dört yılın piyasa değeri en yüksek takımını oluşturdu. Siyah beyazlılar 234 milyon avroluk dört yıldızı 3 milyona bitirdi…