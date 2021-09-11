Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşan ve 6-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrılan Milli Takım'da eleştiri okları Şenol Güneş'e çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamayla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Ayrılığın açıklanması ile birlikte Şenol Güneş'in yerine gelecek olan yeni teknik direktörün kim olacağı tartışmaları başladı. En büyük adayların başında Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Samet Aybaba ve Löw gelirken Yılmaz Vural'ın da ismi anılıyor.

YILMAZ VURAL'DAN PAYLAŞIM

A Milli Takım’ın teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlar için yaptığı paylaşımda, "Güzel ülkemin güzel futbolseverleri. Twitter'daki tüm güzel yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

ZAFER ALGÖZ: YILMAZ VURAL GÖREVE

Oyuncu Zafer Algöz, Milli Takım Teknik Direktörlüğü iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Algöz, "Az önce Yılmaz Vural hocayla konuştum. Benim için şereftir. Para falan istemem yıllardır bekliyorum dedi" ifadelerini kullandı.

SAMET AYBABA: BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin resmen sona ermesiyle tecrübeli teknik adamın yerine gelebilecek isimlerden biri olduğu belirtilen Samet Aybaba, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. NTV Spor'a konuşan Aybaba, "A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur." dedi.

Aybaba sözlerini "Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok" ifadeleriyle tamamladı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Güneş, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 82 maçta 38 galibiyet ve 21 yenilgi yaşadı.

'Joachim Löw A Milli Takımı reddetti' iddiası Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk görüşmesini Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptığı iddia edildi.