Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü hafta mücadelesinde Başakşehir, zorlu Göztepe deplasmanına konuk olacak.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 ve son maçında da iç sahada Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe ise üç hafta sonunda iki beraberlikle iki puan aldı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Saat 20.00 itibarıyla beIN Sports ekranlarından yayınlanacak karşılaşmada iki taraf da galibiyet peşinde.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Danijel Aleksic'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.