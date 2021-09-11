Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son olarak Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 6-1 mağluniyetle ayrılmış, spor kamuoyu büyük eleştirilerde bulunmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Şenol Güneş ile görüşmesinin ardından deneyimli hoca ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığı duyuruldu.

Şenol Güneş'in ayrılığı ile birlikte ay yıldızlı ekibin kalan 4 maç için 'yabancı hoca' formülü TFF'de ağır bastı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Almanya'ya adeta çıkarma yapacak. Altıntop, Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.

İLK MAÇ 8 EKİM'DE

İlk maçın 8 Ekim'de Norveç ile oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetiminin önümüzdeki 1 aylık süreçte yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yaptığı konuşuluyor.

SÜRPRİZ BİR İSİM DE GÜNDEMDE

Almanya yolunu tutacak olan Hamit Altıntop'un, 1995-1996 sezonunda Beşiktaş forması giyen eski Alman futbolcu Stefan Kuntz'u takımın başına getirmek istediği de iddialar arasında.

2016 yılından beri Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki deneyimli teknik adam, Löw'ün ayrılığı sonrası Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Almanya Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

Beşiktaş'ta 1 sezon futbol oynayan Kuntz, 1999 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra; başkanlık, yöneticilik ve teknik direktörlük yaptı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Güneş, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 82 maçta 38 galibiyet ve 21 yenilgi yaşadı.

A Milli Takım'da Buruk ve Çalımbay iddiası Şenol Güneş ile yolların ayrıldığının duyurulmasının ardından, A Milli Takım için düşünülen isimlerin Okan Buruk ve Rıza Çalımbay olduğu iddiaları kulislerde konuşulmaya başladı.