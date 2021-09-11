Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cristiano Ronaldo 36 yaşında yuvası Manchester United’a döndü. Tarihin en büyük efsanelerinden biri olarak bugün Old Trafford'da sahneye çıkacak.

HEYECANLA BEKLİYORLAR

Taraftarlar takım otobüsünün geleceği alanı doldurdu. Binlerce insan Ronaldo'yu görmek için birbirleriyle yarıştı. Mağazalardaki Ronaldo formaları ve atkıları kapış kapış satıldı. Kavuşma anı için nefesler tutuldu.

Cristiano Ronaldo’dan kötü haber! Hayatı ve kariyeri risk altında 36 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bu sezon yuvası Manchester United için ter dökecek. Ancak Ronaldo’nun sağlık durumu hakkında korku verici bilgiler iddia edildi. İddialara göre Ronaldo'nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi. Garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta, düzenli ilaç ve bolca dinlenmeyle acı hafifliyor.

Kraliçe Elizabeth istedi, Cristiano Ronaldo tarihe geçti Dünya yıldızı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İngiliz takımı Manchester United'a transfer olmasının ardından Kraliçesi Elizabeth, imzalı formasını istedi. Ronaldo, Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.