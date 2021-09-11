Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Milli ara öncesi ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında da üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikada Michy Batshuayi, 10. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti. Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçının 7. dakikasında oldukça güzel bir asist yaparak taraftarların alkışını aldı. Michy Batshuayi ise siyah-beyazlı takımda ilk gollerini atarak, maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Bu sezon oynadığı ilk dört Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş, lig tarihinde üçüncü kez bunu başardı. Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti. VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi. Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.

ATİBA VE LARIN TRİBÜNDE

Beşiktaş’ın 2 Kanadalı oyuncusu Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kanada Milli Takımı’ndan dönen ve uzun bir uçak yolculuğu yapan 2 futbolcu, Sergen Yalçın tarafından dinlendirildi ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. 2 oyuncu da tribündeki yerini alırken, takımın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Wallace'ın geri pasında kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmak istediği top, pozisyonu takip eden Batshuayi'nin sırtına çarparak konuk takımın ağlarına gitti.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Haqi Osman'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan direkten döndü.

84. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Batshuayi'nin ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu yumrukla uzaklaştırdı.



Sergen Yalçın, Malatya maçına 3 değişiklikle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçına 3 değişikliğe gitti.



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