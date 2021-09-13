Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tarih yazıldı. Tek kadınlar finalinde, 18 yaşındaki İngiliz Emma Raducanu, 19 yaşındaki Kanadalı Leylah Annie Fernandez ile karşılaştı. Dünya sıralamasında 150'nci sırada yer alan Raducanu rakibini 6-4, 6-3’lük setlerle devirerek tarihe geçti.

2,5 milyon dolar

1977'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Virgina Wade'ten sonra bu unvanı elde eden ikinci İngiliz kadın tenisçi olan Emma Raducanu 2,5 milyon dolar, ikinci Fernandez ise 1 milyon 250 bin dolarlık para ödülü kazandı. Tenisseverler iki raketi de ayakta alkışladı.

Koronavirüse yakalanan Kenin, ABD Açık'ta oynayamayacak Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki ABD'li tenisçi Sofia Kenin, koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılamayacak.

Serena ABD Açık'ta olamayacak! Bu sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta mücadele etmesi beklenen Serena Williams, sakatlık dolayısıyla turnuvaya katılmayacağını duyurdu.