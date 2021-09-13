Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçını yönetecek hakemler açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, çarşamba günü Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını vatandaşları Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Javier Alberola Rojas olacak.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Dortmund maçı öncesi kötü haber Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Domagoj Vida’nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ve zorlanma, Alex Teixeira’nın değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptandığını açıkladı.
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı! Hedef galibiyet Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında B. Dortmund ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah başladı.